17 ألف حاج وصلوا المدينة المنورة

بلغ إجمالي الحجاج القادمين إلى المملكة جواً 99884 حاجاً، حيث وصل أمس 17132 حاجاً، فيما وصل عبر المنافذ البرية حاجان.

وبين التقرير الإحصائي لعدد الحجاج القادمين إلى المملكة أن إجمالي عدد القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يوم أمس بلغ 13123حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين حتى أمس 73891 حاجاً، كما بلغ عدد الحجاج القادمين عبر مركز استقبال الهجرة 691، بإجمالي 3786 حاجاً.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الحجاج المغادرين أمس إلى مكة المكرمة عبر مركز مراقبة التفويج بالمدينة المنورة بلغ 4539 بإجمالي 9131 حاجاً حتى اليوم، مبيناً أن عدد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة 68543 حاجاً.

وتسعى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة لتقديم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين، حيث قامت الوكالة بعدد 189 جولة تفقدية لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 285 حالة تفويج على السكن، ومباشرة 37 حالة مغادر من السكن، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم 121 حاجاً، و13 زيارة تفقدية للحجاج المنومين بالمستشفيات، و86 زيارة لتقييم أداء مقدمي الخدمات، وتبلغ نسبة جاهزية مساكن الحجاج للعينة التي تم متابعتها 75%، فيما بين التقرير أنه لم يتم تسجيل أي مفقودات للحجاج.

وتسعى الوكالة بتسريع زمن إنهاء إجراءات استقبال الحجاج، حيث بلغ متوسط زمن إنهاء رحلة حج خارج الصالات هذا العام بمتوسط زمن بلغ 29 دقيقة مقارنة بحج عام 1440، والذي بلغ 36 دقيقة، كما بلغ متوسط زمن إنهاء إجراءات رحلة حج داخل وخارج الصالات 102 دقيقة مقارنة بحج عام 1440، والذي بلغ 127 دقيقة، فيما بلغ متوسط إجراءات إنهاء رحلة حج (مبادرة طريق مكة) 55 دقيقة مقارنة بحج عام 1440 والذي بلغ 60 دقيقة.