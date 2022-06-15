6 أهداف لملتقى الاستثمار البلدي بالأحساء

حددت أمانة الأحساء، نحو 6 أهداف رئيسية، لملتقى الاستثمار البلدي، الذي يفتتحه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم، بتنظيم من أمانة الأحساء، بغرض استعراض الفرص الاستثمارية، وتوقيع مذكرات شراكة بين الأمانة وعدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد جلسة حوارية لمستقبل الاستثمار البلدي في الأحساء، تجمع محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وأمين الأحساء المهندس عصام اللطيف الملا.

وأوضح الملا، أن الملتقى، يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مبادرة تنمية الاستثمارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، سعت أمانة الأحساء إلى تنمية الاستثمارات والتنوع الاقتصادي، ودعم المنشآت الصغيرة وتحفيز الابتكار والإبداع والريادة في الثروة البشرية القادرة على توليد القيمة والإنتاج، لافتًا إلى أن الأمانة في حِراك دؤوب لإبراز الوجهة الاستثمارية للأحساء، نظير ما تتمتع به من إمكانات ومقومات بما يتواكب مع القفزات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.