6 أهداف لملتقى الاستثمار البلدي بالأحساء

وأوضح الملا، أن الملتقى، يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مبادرة تنمية الاستثمارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، سعت أمانة الأحساء إلى تنمية الاستثمارات والتنوع الاقتصادي، ودعم المنشآت الصغيرة وتحفيز الابتكار والإبداع والريادة في الثروة البشرية القادرة على توليد القيمة والإنتاج، لافتًا إلى أن الأمانة في حِراك دؤوب لإبراز الوجهة الاستثمارية للأحساء، نظير ما تتمتع به من إمكانات ومقومات بما يتواكب مع القفزات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
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