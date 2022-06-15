تعزيز التعاون السياحي لوجهة الغد

اختتمت، أعمال مؤتمر الباحة «وجهة الغد» الذي احتضنته منطقة الباحة على مدى يومين، بفندق المنتزه الوطني، بتنظيم وزارة السياحة، وبرعاية من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وبحضور مساعد وزير السياحة للشؤون التنفيذية والإستراتيجية الأميرة هيفاء بنت محمد، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي في المملكة.

أسرع القطاعات

وضم المؤتمر مجموعة من البرامج الحكومية، التي تستهدف المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة والفنادق العالمية وشركات السفر، ومجموعة مختارة من الشركات العامة والخاصة في القطاع، والذي تخللته جلسات حوارية شارك فيها أبرز المستثمرين، من داخل المنطقة وخارجها، من أجل التعرف على الفرص المتاحة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل مع الشركاء والجهات الحكومية المشاركة في المؤتمر.

وأكدت وزارة السياحة أن البرنامج الجديد، سيعزز جهودها الرامية لتلبية طموح المملكة، لتعزيز الاستثمار والتعاون التجاري مع دول العالم، خاصة وأن قطاع السياحة يعد محركاً أساسياً للنمو في المملكة، حيث يساهم بنسبة 3.8 % من الناتج الإجمالي المحلي السعودي، ما يجعله في قلب رؤية 2030، وفي مقدمة اهتمامات القيادة، باعتباره من أسرع القطاعات نمواً في العالم.

تعزيز الاقتصادات

من جهته، قال وكيل جذب الاستثمار في وزارة السياحة المهندس محمود عبدالهادي،: «إن الاستثمار في الوجهات المستقبلية كمنطقة الباحة، يشكّل جانباً أساسياً لإطلاق العنان لإمكانيات السياحة التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة، فعندما نجذب الاستثمار السياحي، فإننا بذلك نواصل تعزيز عروضنا السياحية ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما يساهم ذلك في تعزيز الاقتصادات المحلية وإتاحة فرص العمل وتوطين الوظائف.

وقال نائب رئيس مجموعة سيرا فهد بن محمد العبيلان،: «أسعدتنا المشاركة في مؤتمر «الباحة وجهة الغد»، والذي منحنا فرصة قيّمة للتأكيد على دورنا الداعم للقطاع السياحي في المملكة، ومساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ونحن على ثقة بأن المؤتمر سيرتقي بالمشهد السياحي في المملكة إلى آفاق أوسع».

جاهزية سياحية

وشمل المؤتمر عدداً من الزيارات الميدانية وأنشطة التواصل، التي أتاحها مؤتمر

«وجهة الغد» لتوفير العديد من الفرص للوفود، لاستهلال النقاشات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المحتملة، وتبادل المعرفة، وقياس العائدات الاستثمارية بشكل أفضل.