محمد بن مسعود - الدمام - لم تسمع بها من قبل اطلاقا .. طريقة مذهلة لحل مشكلة بطء الإنترنت خطوة بخطوة جربها سيصبح اسرع من الصاروخ !

هناك الكثير من مستخدمي الإنترنت يعانون من مشكلة في سرعة الإنترنت، فغالبا يكون تحميل المواقع بطيئة نوعا، بالرغم من اشتراك المستخدمين في باقات عالية السرعة حيث ان البطء قد يسبب العديد من المشاكل خصوصا لاولئك الذي يكون عملهم غالبا مرتبطا بالانترنت، لذا سوف ننشر لكم في هذه السطور طريقة ذكية لحل مشكلة بطئ الإنترنت في 5 خطوات فقط.

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طريقة حل مشكلة بطء الإنترنت في 5 خطوات وفقًا لموقع zdnet فإن يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تزويد سرعة الإنترنت وهي كالآتي: 1- تحقق من سرعة الإنترنت يجب في البداية أن تتأكد أن سرعة الإنترنت بطيئة من خلال بعض المواقع التي تقيس سرعة الإنترنت، ويمكنك الحصول عليها من خلال كتابة كلمة “قياس سرعة الإنترنت” في محرك البحث جوجل.

2- أعد ضبط الراوتر الخاص بك إذا كنت تعاني من مشكلة في سرعة الإنترنت، فحاول في البداية فصل الراوتر لمدة 10 ثوان ثم أعد تشغيله، بنفس طريقة عمل إعادة تشغيل للكمبيوتر. 3- تحقق من جهاز الراوتر الخاص بك تحدث العديد من المشاكل في سرعة الإنترنت بسبب وضع الراوتر في مكان خاطئ، حيث يجب أن تضع الراوتر في مكان قريب منك أثناء استخدامك له.

4- تحقق من الوصلات الداخلية يمكن في بعض الأحيان أن تتآكل الوصلات الداخلية، مما يجعل سرعة الإنترنت بطيئة، والحل في حالة كانت الوصلات الداخلية بها قطع أو بها تآكل أن تغيرها وتستبدلها بسلك سليم. 5- تحقق إذا كان هناك شخص آخر يستخدم الإنترنت الخاص بك إذا كنت تعاني من من سرعة إنترنت بطيئة، فهناك احتمال أن هناك شخص آخر على الشبكة يستخدم الإنترنت الخاص بك بكثافة، ويمكنك تفادي هذه المشكلة من خلال تسجيل الدخول إلى حساب شركة الإنترنت الخاصة بك، وإخراج أي مستخدم غريب.