الفخر يسيطر على مدرب أستراليا بعد الصعود للمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - قال جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، إن تأهل بلاده لمونديال 2022 عقب الفوز في مباراة الملحق على بيرو بركلات الترجيح (5-4)، يعد أحد «أكبر الإنجازات» الرياضية.

وفي تصريحات له عقب المباراة التي احتضنها ملعب أحمد بن علي، أوضح المدرب أن التأهل كان «صعبا للغاية»، ولكنه بدا سعيدا جدا بتحقيقه.

كما تحدث صاحب الـ58 عاما عن قرار تغيير الحارس الأساسي، ماثيو ريان، قبل دقيقة من نهاية الشوط الإضافي الثاني وخوض ركلات الترجيح، ونزول الحارس البديل أندرو ريدماين، الذي وصفه بـ«الرائع»، و«الجيد للغاية» في التصدي لركلات الترجيح.

وسيخوض المنتخب الأسترالي المونديال السادس في تاريخه، والخامس على التوالي، وسينضم مباشرة للمجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك، وتونس.

وستكون ضربة بداية «الكانجارو» أمام بطل العالم، فرنسا، في 22 نوفمبر المقبل.