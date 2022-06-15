سواريز يعرض خدماته على عملاق إيطالي

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، عن نادٍ جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وينتهي تعاقد سواريز مع أتلتيكو في 30 يونيو الجاري، وأعلن النادي الإسباني رحيله بشكل رسمي.

ووفقا لشبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن سواريز عرض خدماته كصفقة مجانية على يوفنتوس، خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن الصفقة صعبة، بسبب راتب سواريز البالغ 5 ملايين يورو، كما أن يوفنتوس ما زال يعمل على صفقتي آنخيل دي ماريا وفيليب كوستيتش في الهجوم. وأوضحت «سبورت ميدياست» أن يوفنتوس لم يتخل حتى الآن عن ألفارو موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد.