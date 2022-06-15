منتخبنا للسباحة يشارك في بطولة العالم التاسعة عشرة في بودابست

محمد بن مسعود - الدمام - يغادر البلاد فجر اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني للسباحة متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، وذلك للمشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية التاسعة عشرة والتي ستقام في الفترة ما بين 18 يونيو حتى 3 يوليو. يرأس وفد المنتخب الوطني السيد أحمد محمد عبدالغفار عضو مجلس الإدارة أمين السر العام، كما سيضم الوفد المدرب الكسندر كاربالوي، وقائمة من السباحين تضم كلاً من عمر الرويلة وسعود غالي ونور يوسف وآية بن رجب.

وسيشارك أبطال البحرين في 8 سباقات خلال البطولة، حيث سيشارك السباح عمر الرويلة في مسابقة 50م ظهر و100م ظهر، والسباح سعود غالي في مسابقة 100م صدر و200م صدر، والسباحة نور يوسف في مسابقة 50م ظهر و100م ظهر، فيما ستشارك السباحة آية بن رجب في سباق 50م حرة و50م فراشة.

يذكر بأن هذه البطولة تقام كل عامين، لكن لم يجر إقامتها منذ نسخة 2019 التي أقيمت في جوانغو بكوريا الجنوبية، وكان من المزمع أن تحتضن فوكوكا اليابانية، البطولة في العام الماضي، لكن تقرر في البداية تأجيلها إلى مايو 2022، كي لا تتداخل مع أولمبياد طوكيو، ثم تأجلت البطولة مجددًا إلى يوليو 2023.