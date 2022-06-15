الحكم بن جمال يشارك في بطولة الاتحاد العالمي «الجائزة الكبرى Grand Prix»

محمد بن مسعود - الدمام - واصل المحاضر والحكم الدولي محمد بن جمال تمثيله المشرف للتحكيم البحريني في لعبة التيكواندو، وذلك عندما شارك في إدارة منافسات بطولة الاتحاد العالمي «الجائزة الكبرى – Grand Prix» للتيكواندو، والتي نظمها الاتحاد العالمي للتيكواندو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد تم اختيار الحكم بن جمال من بين أفضل 39 حكمًا دوليًا لإدارة نزالات هذه البطولة والمصنفة G6 على مستوى بطولات الاتحاد العالمي للتيكواندو.

وتعتبر هذه البطولة من البطولات الهامة على مستوى بطولات الاتحاد العالمي، خصوصًا وأنها تشهد تطبيق القانون الجديد للعبة والذي تم اعتماده مطلع يونيو الجاري، كما أنها من البطولات التي تمنح التصنيف للاعبين الراغبين في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024، حيث شارك فيها أفضل 32 لاعبًا ولاعبة في كل وزن، والذين يمثلون النخبة من بين لاعبي العالم.

ويأتي اختيار الحكم الدولي محمد بن جمال للمشاركة في هذه البطولة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات واسعة والإلمام التام بقانون اللعبة، علاوة على أنه يصنف من بين أفضل 100 حكم في العالم، حيث أكسب ذلك لعبة التيكواندو البحرينية مكانة خاصة على صعيد هذه الرياضة قاريًا ودوليًا.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البحريني للتيكواندو عبدالله عيسى الدوي أن اختيار الحكم الدولي محمد بن جمال من قبل الاتحاد العالمي للتيكواندو للمشاركة في إدارة منافسات البطولة المهمة، يدعو للفخر والاعتزاز بالكفاءة الوطنية، مضيفًا أن ذلك يدفع الاتحاد البحريني للتيكواندو لمواصلة الجهود في وضع الخطط والبرامج التي تسهم في دعم الكوادر والكفاءات لتقديم الأفضل وكسب ثقة المنظمات والاتحادات الرياضية القارية والدولية، لتعزيز تواجد هذه الكفاءات البحرينية ومشاركاتها في تطوير وارتقاء لعبة التيكواندو، متمنيًا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للحكم بن جمال في مسيرته الرياضية.