سلمان بن إبراهيم يهنئ بفوز النجمة ببطولة الأندية الخليجية لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز فريق نادي النجمة ببطولة الأندية الخليجية الثامنة والثلاثين لكرة اليد التي أقيمت منافساتها في دولة الكويت.

واعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الإنجاز الرياضي الكبير لفريق النجمة تجسيدًا حقيقيًا لما يحظى به القطاع الرياضي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة وترجمة لتوجيهاتها السامية بتوفير كل الإمكانات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية إقليميًا وقاريًا وعالميًا.

كما هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بدعم سموهما الواضح للمنتخبات والأندية الوطنية وتحفيزهما الدائم لها من أجل بلوغ أعلى مراتب الإنجاز في مختلف التظاهرات الرياضية.

وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى أن فوز النجمة بالبطولة الخليجية يعزز المكاسب الكبيرة التي حققتها كرة اليد البحرينية في السنوات الأخيرة، مبينًا أن الإنجاز يرسخ مكانة البحرين الرائدة على ساحة كرة اليد الخليجية ويؤكد أن البحرين غنية بالطاقات القادرة على التميز والتفوق ورفع علم المملكة عاليًا خفاقًا في مختلف المحافل الرياضية.

وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بجهود إدارة نادي النجمة في إعداد الفريق بالصورة المثالية من أجل المنافسة الجادة على لقب البطولة، منوهًا بالعطاء الكبير الذي بذله لاعبو الفريق على امتداد مباريات البطولة ومشيدًا بدور الجهازين الفني والإداري في زرع روح الانتصار لدى أفراد الفريق وقيادته للحصول على اللقب.