أكبر دوري للهواة في مملكة البحرين بإشراف نادي وينرز لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي وينرز لكرة القدم إقامة أكبر دوري للهواة الذي سيقام على ملاعب المدرسة البريطانية في منطقة الهملة بتاريخ 1 يوليو، وسيمتد على حوالي شهرين.

يهدف الدوري للهواة كرة القدم إلى إقامة دوري يمكن جميع فئات المجتمع البحريني للاندماج والتفاعل من خلال كرة القدم، ما يسمح في تطوير الثقافة الرياضية والاجتماعية للشخص وتعزيز مفهوم الروح الرياضية والمواطنة، وغرس ثقافة ممارسة كرة القدم بين الجميع.

يجدر بالذكر أن نادي وينرز يحرس دائمًا على تنظيم فعاليات كرة القدم وخلق برامج وفرص تدريبية مكثفة، بهدف تعزيز المهارات الرياضية وتطوير أسلوب حياة صحي متكامل ونشر الوعي الكروي. ويشير المدير التنفيذي لنادي وينرز فواز البنمحمد إلى أهمية خلق مثل هذه المبادرات المفيدة للمجتمع وتقديم بالرسالة الأعمق التي يمكن للرياضة تحقيقها في بناء وتطوير المجتمع، سواء من الجانب الرياضي أو الجوانب الأخرى في مسيرة رقي وتطور المجتمع.

الدوري مفتوح ابتداءً من سن 17 وما فوق، وما هو لافت للاهتمام أن اختيار هذه الفئة العمرية للدوري للراغبين في المشاركة في الدورة يمثلون في غالبيتهم فئة الشباب؛ القطاع الحيوي في المجتمع.