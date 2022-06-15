البيت الأبيض: الرئيس بايدن يتطلع إلى إجراء حوار مع الملك سلمان وولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى إجراء حوار مع الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وسمو ولي العهد.

وبحسب العربية، قال البيت الأبيض إن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية على مدى 80 عاما، مشيرا إلى أن المملكة تلعب دورا استراتيجيا مهما في استقرار اليمن.

وأوضح أن القمة المرتقبة ستبحث مكافحة الإرهاب وسلوك إيران المزعزع للاستقرار كما ستتناول الطاقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة للقمة مع قادة مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت لمئات الهجمات الحوثية بالمسيّرات، مؤكدا أنه يواصل العمل بشكل مستمر مع السعودية بشأن احتياجاتها الدفاعية، بحسب العربية.

وشدد البيت الأبيض على أن السعودية شريك رئيسي وساهمت في تحسين الأمن في المنطقة.

وأعلن الديوان الملكي، الثلاثاء، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـحفظه الله ـ وجه دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة المملكة يومي الأربعاء والخميس، وحضور قمة مشتركة مع عدد من الرؤساء والملوك العرب.

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ووفق بيان للديوان الملكي يزور بايدن السعودية يومي 15 و 16 يوليو.