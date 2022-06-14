تعاون في مجالات صناعة الأدوية بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها في جدة أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية جمجوم فارما للتدريب التابعة لشركة مصنع الجمجوم للأدوية، تشمل التعاون في المجالات العلمية والاستشارية والأكاديمية والتدريبية والبحثية فيما يتعلق بالصحة وبحوث الدواء والصناعات الدوائية. ومثل الجامعة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل الأكاديمية نائب رئيس مجلس الإدارة محمود جمجوم. وتعنى الاتفاقية بمجال صناعة وتطوير الأدوية والقطاع الصيدلي، وامتدادا من التعاون فيما يخص تبادل الخبرات والمشاركة من قبل الطرفين في المجال الأكاديمي من إعارة أعضاء هيئة التدريس، أو العمل كمستشارين غير متفرغين. وتعنى الاتفاقية بمجال صناعة وتطوير الأدوية والقطاع الصيدلي، وامتدادا من التعاون فيما يخص تبادل الخبرات والمشاركة من قبل الطرفين في المجال الأكاديمي من إعارة أعضاء هيئة التدريس، أو العمل كمستشارين غير متفرغين.

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