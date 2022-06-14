شكرا لقرائتكم خبر إسدال الستار على مبادرة الشريك الأدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدلت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس الأول مبادرة الشريك الأدبي في فندق فوكو بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد علوان، وشركاء المبادرة من القطاع الخاص والقطاع الثالث، وملاك المقاهي ذات التوجه الأدبي والثقافي.

ونظمت الهيئة حفلا ختاميا للدورة الأولى استهل بعرض منجزات المقاهي المشاركة في مبادرة الشريك الأدبي، حيث وصل مجموع الأنشطة الأدبية التي قدمتها هذه المقاهي إلى 539 نشاطا، منها 332 فعالية مقامة و207 مساهمات؛ ونفذها عشرون مقهى في مختلف مناطق المملكة، وبلغ المستفيدون منها أكثر من أربعة وخمسين ألف مستفيد.

وانطلقت المبادرة في يوليو العام الماضي لمدة عام، حفزت الهيئة من خلالها المقاهي لتقديم أنشطة أدبية مفتوحة أمام أفراد المجتمع.

وتحدث شركاء المبادرة عبر فيديو مرئي عن تجاربهم، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي نظموها، وتطرقوا إلى التفاعل المجتمعي الإيجابي الذي وجدوه نظير مشاركتهم في المبادرة.

بعد ذلك استعرض الحفل معايير اختيار الفائز في الدورة الأولى من المبادرة، وشمل التقييم مدى تأثير الشريك الأدبي، ومجموع فعالياته ومساهماته المقامة، وتغطيته الجغرافية، إضافة لأسبقيته ببدء المبادرة، وإمكانية استدامته، ووصوله للمستفيدين وظهوره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام كرم الرئيس التنفيذي للهيئة في ختام الحفل شركاء المبادرة كافة، بينما كشف الحفل عن مميزات النسخة الثانية من الشريك الأدبي، وجوائزها التي يصل مجموعها إلى 900 ألف ريال موزعة على 4 فئات.

مقهى الفائز بالدورة الأولى من «الشريك الأدبي»:

55 مبادرة مجمل مبادراته تضمنت:

37 فعالية مقامة

18 مساهمة، وتجاوز عدد المستفيدين

1000مستفيد

500 ألف مرة ظهر في مواقع التواصل