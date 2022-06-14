شكرا لقرائتكم خبر الإعلام تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الإعلام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبالشراكة مع وزارة الصحة، أمس، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق لـ14 من يونيو من كل عام، وذلك في المدينة الرقمية بمدينة الرياض.

وتخلل الفعالية قيام عدد من الفرق الطبية المتخصصة بتقديم التوعية بأهمية الحفاظ على صحة الجسم والعناية به بتناول الطعام الصحي، كما شملت الفعاليات قياس ضغط الدم لعدد من الموظفين، واستقبال المتبرعين بالدم.

من جانبه قال مشرف حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض هشام العشيوان، إن اليوم العالمي للتبرع بالدم يهدف إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم لما يمثله من قيمة إنسانية نبيلة، مبينا أن وزارة الصحة وفرت منصات الكترونية ''منصة وتين» لكل من يرغب بالتبرع بالدم ومن خلال التطبيق سيتعرف على جميع المعلومات والمراكز للتبرع بالدم.