شكرا لقرائتكم خبر ورشة تبحث حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة عمل بدأت أمس بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع القوات المشتركة - وحدة حماية الأطفال بالمملكة-، «حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح»، وتستمر حتى 16 يونيو الحالي.

وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الورشة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع في المملكة (دولة المقر) والجامعة لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة استغلال الأطفال وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وكذلك ضمن جهود الجامعة لتطوير التعاون الدولي للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة على استغلالهم، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني حول ما يعانيه الأطفال في مناطق الصراع والإجراءات القانونية التي من شأنها أن تعمل على حمايتهم وتعميق الوعي حول هذه القضية التي أولتها الجامعة اهتمامها وعنايتها، حيث نظمت في هذا الإطار عددا من المناشط العلمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

كما ناقشت الجامعة في هذا الشأن العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وأصدرت عددا من الدراسات العلمية المحكمة ذات العلاقة ضمن سلسلة إصداراتها العلمية.

من جهته أوضح مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الحبابي، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القوات المشتركة والجامعة، حيث تأتي الورشة ضمن سلسلة من المناشط في هذا المجال؛ للارتقاء بمعلومات منسوبيها، وزيادة معارفهم حول أفضل الممارسات لحماية حقوق الأطفال في مناطق الصراعات.