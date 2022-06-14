الشورى يدعو لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

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ودعا إلى دراسة أسباب عدم رضا المستهلكين عن مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي، والعمل على وضع خطة لمعالجة وتحسين جودة الخدمة، داعيا المنظم إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لإيجاد حلول لخفض تكاليف صهاريج نقل المياه والصرف الصحي على المستهلكين في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمة.فيما طالب الهيئة العامة للنقل بالمسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع المسارات الخاصة لحافلات النقل العام، والعمل على استكمال تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الرئيسة بالمملكة.
كما دعا إلى التوسع في إسهامات الحد من الهدر الغذائي وتفعيل دور القطاع الثالث في تعزيز الوعي المجتمعي، ودراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء مع ضرورة سرعة إيصال الخدمات لمشاريعها التطويرية لضمان استلام مستحقي السكن مساكنهم في الوقت المحدد.
مطالبات وقرارات وموافقات:
- مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل على شغل الوظائف الشاغرة لديها
- مطالبة الرئاسة بوضع خطة للتقليل من الحواجز المنتشرة داخل وخارج الحرمين، وزيادة المصليات النسائية، والاستفادة الكاملة من جميع الأبواب وصحن الطواف للزائرين والمصلين في جميع الأوقات.
- التنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تقنية ومبتكرة لتنمية القدرات التسويقية لدى المزارعين ودعمها فنيا وماليا، وتعزيز استدامتها.
- مطالبة الهيئة العامة للعقار بوضع مدونات سلوك وسياسات وإجراءات استرشادية لإدارة الثروات العقارية، تشتمل على: (طرق التملك، والتوثيق، والعقود، والاستثمار، والتطوير، والتمويل، والصيانة، والتأجير، والتسويق، والإدارة)، تكون مرجعيات معيارية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات في القطاع العقاري، وتسهم في تنميته وتحفظ حقوق المتعاملين فيه.
- مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الجسور المخصصة للمشاة وتنفيذها وفق نظام هندسي يمكن كبار السن من استخدامها
- معالجة الخلل في تطبيق الغرامات التي قد تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من السوق.
- التنسيق مع وزارة الداخلية في تطوير الحلول المناسبة للحد من لجوء سائقي السيارات التي لا يتوفر لها مواقف عامة؛ للوقوف في الأحياء السكنية، ومعالجة الأوضاع القائمة.
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