الشورى يدعو لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للحبوب بتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ضوء المستجدات العالمية، داعيا في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتغطية احتياج المملكة من السلع الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن 9 أشهر. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل السُّلمي.

ودعا إلى دراسة أسباب عدم رضا المستهلكين عن مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي، والعمل على وضع خطة لمعالجة وتحسين جودة الخدمة، داعيا المنظم إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لإيجاد حلول لخفض تكاليف صهاريج نقل المياه والصرف الصحي على المستهلكين في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمة.

فيما طالب الهيئة العامة للنقل بالمسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع المسارات الخاصة لحافلات النقل العام، والعمل على استكمال تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الرئيسة بالمملكة.

كما دعا إلى التوسع في إسهامات الحد من الهدر الغذائي وتفعيل دور القطاع الثالث في تعزيز الوعي المجتمعي، ودراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء مع ضرورة سرعة إيصال الخدمات لمشاريعها التطويرية لضمان استلام مستحقي السكن مساكنهم في الوقت المحدد.

مطالبات وقرارات وموافقات:

