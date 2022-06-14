تعديل الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف المتقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رفع الاحترازات

وفي بداية الجلسة توجه المجلس للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، في ضوء التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

واستعرض المجلس إثر ذلك فحوى اللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول، لتقوية أواصر الصداقة والتعاون؛ بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، ويدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

جسور إغاثية

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس عد تقديم المملكة منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، استمرارا لما قدمته للشعب الأفغاني الشقيق في الفترة الأخيرة من جسور إغاثية، ودعمها خلال العقود الماضية عددا من المشروعات التنموية في أفغانستان بتكلفة تتجاوز مليار ريال.

جدول الأعمال

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات، وبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:







تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والأردن في مجال الطاقة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.



تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وجمهورية السنغال، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.



تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة، ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في المجال القانوني، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية اليونان في مجال النقل البحري.



تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة، ووكالة الفضاء المصرية في مصر في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.



تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.



الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز المعنية بتنظيم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية.



تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا)، وذلك على النحو الوارد في القرار.



لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.



تجديد عضوية الدكتورعبدالعزيز الكعبي، وتعيين الدكتور صالح القيسي والمهندس مازن خياط في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.



تعيينات وترقيات: