ضبط مخالفين نقلا رمالا وجرفا التربة في تبوك

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وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيما من الجنسية الباكستانية مخالفا لنظام البيئة، يعمل على آلية تعود ملكيتها لمواطن، استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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