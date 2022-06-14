19 مليونا لتطوير حدائق سجى جدة

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وبينت الأمانة أن الحديقة ستضم مسطحات ومناطق خضراء بإجمالي مساحة تقدر بنحو 25,000 م2 موزعة على 7 مناطق رئيسية بالحديقة، ومنطقة لعب أطفال مظللة تتوسط الحديقة بمساحة 2.500 م2 وتحتوي على ألعاب حركية متنوعة مناسبة للفئات العمرية المختلفة، إلى جانب إنشاء مسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة بطول يصل إلى أكثر من 1000 م2، ومناطق استثمارية موزعة على 3 مواقع مطلة على شوارع رئيسية بمساحة 1000 م2، وتوفير مواقف سيارات موزعة على 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل لـ200 موقف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة محافظة جدة في تطوير حديقة السجى والحدائق المحيطة بها في حي الشرفية ضمن مشروع إصلاح الحدائق، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ60 ألف م2 بتكلفة تصل لـ19.8 مليون ريال.وبينت الأمانة أن الحديقة ستضم مسطحات ومناطق خضراء بإجمالي مساحة تقدر بنحو 25,000 م2 موزعة على 7 مناطق رئيسية بالحديقة، ومنطقة لعب أطفال مظللة تتوسط الحديقة بمساحة 2.500 م2 وتحتوي على ألعاب حركية متنوعة مناسبة للفئات العمرية المختلفة، إلى جانب إنشاء مسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة بطول يصل إلى أكثر من 1000 م2، ومناطق استثمارية موزعة على 3 مواقع مطلة على شوارع رئيسية بمساحة 1000 م2، وتوفير مواقف سيارات موزعة على 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل لـ200 موقف.

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