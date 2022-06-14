شكرا لقرائتكم خبر «ناجز العدل» تخدم 5.1 ملايين مستفيد عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن البوابة شهدت 27 مليون زيارة لمختلف خدماتها الالكترونية، خلال نفس الفترة. وأضيفت إلى بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» أخيرا 51 خدمة جديدة، ليصبح عدد الخدمات المتاحة عبرها 134 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين، مواطنين-مقيمين-زائرين- قطاع الأعمال، إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة.وتقدم البوابة خدماتها عبر منصة الكترونية موحدة على الرابط Najiz.sa أو من خلال تحميل تطبيق «ناجز» الموجود في جميع متاجر الأجهزة الذكية.
وتتميز بوابة «ناجز» بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصـول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها القضاء- التنفيذ- العقارات- الوكالات والإقرارات- الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص، وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «ناجز العدل» تخدم 5.1 ملايين مستفيد عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.