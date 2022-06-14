شكرا لقرائتكم خبر 11 ميدالية لإطفائيي أرامكو بمسابقة الألعاب العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق إطفائيو أرامكو السعودية إنجازا جديدا يضاف لسجل إنجازات الشركة، إذ حصدوا 11 ميدالية، بينها ميدالية ذهبية، واثنتان فضيتان، و8 ميداليات برونزية، في النسخة الـرابعة عشرة من مسابقة الألعاب العالمية للإطفائيين، التي نظمت في قرية الألعاب بملعب جامعة لشبونة ومواقع أخرى مختلفة من مدينة لشبونة البرتغالية، بمشاركة 2500 إطفائي يمثلون 42 دولة خلال المدة من 30 أبريل حتى 7 مايو 2022م.

وشارك عشرة من أبرز إطفائيي إدارة الوقاية من الحريق في أرامكو السعودية ضمن عشرة مسارات رياضية مختلفة،هي: الكرة الطائرة، وتحدي صعود الدرج، ومصارعة الأيدي، وأقوى إطفائي على وجه الأرض، وكرة القدم، وسباق الـ 100 م، وسباق رباعي الـ 100 م، ورباعي الـ 400 م متعدد المراحل، وسباق الـ 5 كلم، وسباق التجديف لـ 2000 م. وتزامنت تدريبات الفريق مع شهر رمضان؛ وهو ما ضاعف من أهمية إنجازهم الذي جاء مقرونا بالتغلب على التغيرات المصاحبة لهذا الشهر الكريم.

ومثلت الألعاب العالمية للإطفائيين لعام 2022م فرصة ذهبية لإطفائيي أرامكو السعودية لإبراز إمكاناتهم، كما أنها فرصة مهمة لتمثيل المملكة في مثل هذه المنافسات الدولية المهمة، الذي يعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بما حققه الفريق من إنجازات.