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11 ميدالية لإطفائيي أرامكو بمسابقة الألعاب العالمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حقق إطفائيو أرامكو السعودية إنجازا جديدا يضاف لسجل إنجازات الشركة، إذ حصدوا 11 ميدالية، بينها ميدالية ذهبية، واثنتان فضيتان، و8 ميداليات برونزية، في النسخة الـرابعة عشرة من مسابقة الألعاب العالمية للإطفائيين، التي نظمت في قرية الألعاب بملعب جامعة لشبونة ومواقع أخرى مختلفة من مدينة لشبونة البرتغالية، بمشاركة 2500 إطفائي يمثلون 42 دولة خلال المدة من 30 أبريل حتى 7 مايو 2022م.

وشارك عشرة من أبرز إطفائيي إدارة الوقاية من الحريق في أرامكو السعودية ضمن عشرة مسارات رياضية مختلفة،هي: الكرة الطائرة، وتحدي صعود الدرج، ومصارعة الأيدي، وأقوى إطفائي على وجه الأرض، وكرة القدم، وسباق الـ 100 م، وسباق رباعي الـ 100 م، ورباعي الـ 400 م متعدد المراحل، وسباق الـ 5 كلم، وسباق التجديف لـ 2000 م. وتزامنت تدريبات الفريق مع شهر رمضان؛ وهو ما ضاعف من أهمية إنجازهم الذي جاء مقرونا بالتغلب على التغيرات المصاحبة لهذا الشهر الكريم.

ومثلت الألعاب العالمية للإطفائيين لعام 2022م فرصة ذهبية لإطفائيي أرامكو السعودية لإبراز إمكاناتهم، كما أنها فرصة مهمة لتمثيل المملكة في مثل هذه المنافسات الدولية المهمة، الذي يعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بما حققه الفريق من إنجازات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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