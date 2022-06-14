التحصين يخفض إصابات كورونا بنسبة 87%

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انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 96% وبمناسبة قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، قال وزير الصحة فهد الجلاجل إن المملكة قدمت خلال الجائحة دروسا تاريخية للعالم أجمع، عنوانها «الإنسان أولا» عندما وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم العلاج لمصابي كورونا مجانا للمواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، دون أي تبعات قانونية، إلى جانب جهود المملكة الإنسانية التي قدمتها للمصابين في دول عدة، حيث راعت المملكة سلامة الإنسان على هذه الأرض على نحو جعل المملكة نموذجا يحتذى به في التصدي للجائحة عالميا، مبينا أن التاريخ سيكتب أن قيادة المملكة سخرت إمكاناتها كافة للمحافظة على صحة الإنسان دون النظر إلى المتغيرات.وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة المتضمنة قرار رفع الإجراءات الاحترازية رغم استمرار الجائحة عالميا، يقطف ثمار الدعم السخي الذي بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل صحة الإنسان أيا كان في المملكة، منوها بالجهود التكاملية بين الجهات الحكومية والخاصة في السعي نحو محاربة الجائحة كل في مجاله، مشيدا بدور المواطنين والمقيمين في تجاوز أزمة كورونا؛ من خلال تجاوبهم في الالتزام بالاحترازات وأخذ اللقاحات.
آلية توزيع اللقاحات
تنظم عبر الخدمات الالكترونية ممثلة في:
• تطبيق »صحتي« الذي تشرف عليه وزارة الصحة
• تطبيق »توكلنا« التي تشغله الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
• حجز مواعيد تلقي لقاح كورونا الكترونيا وفوريا
• أثناء عملية التسجيل تعرض للمستخدم مراكز تلقي اللقاح الأقرب له
• نحو 600 مركز لتلقى لقاح كورونا
عدد الجرعات خلال 3 سنوات
2020 56,500-
2021 - 50,894
2022 - 65 ألف
حتى 18 مايو جرعة
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