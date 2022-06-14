شكرا لقرائتكم خبر برنامج رقابي عن التدفقات المالية غير المشروعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الهيئة نظمت بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية برنامجا تدريبيا الأسبوع الماضي في مركز نزاهة للتدريب، بمشاركة عدد من المختصين في الجهات الحكومية، بهدف تنمية مهارات المتدربين لمكافحة الفساد الإداري والمالي. ونظمت الهيئة أيضا بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية في المنطقة الشرقية لقاء توعويا بهدف التعريف بمهام واختصاصات الهيئة وبيان أهمية حماية النزاهة.يذكر أن هيئة الرقابة أوقفت 41 شخصا بتهم فساد مالي وإداري، منهم من أطلق سراحه بكفالة ضامنة، خلال شوال الماضي، فيما تم التحقيق مع 161 شخصا في 4 وزارات، هي الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج رقابي عن التدفقات المالية غير المشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.