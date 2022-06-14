برنامج رقابي عن التدفقات المالية غير المشروعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي أمس برنامجا تدريبيا بعنوان «التحقيق في التدفقات المالية غير المشروعة» بمركز نزاهة للتدريب في مدينة الرياض ويستمر يومين بحضور عدد من المختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكانت الهيئة نظمت بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية برنامجا تدريبيا الأسبوع الماضي في مركز نزاهة للتدريب، بمشاركة عدد من المختصين في الجهات الحكومية، بهدف تنمية مهارات المتدربين لمكافحة الفساد الإداري والمالي. ونظمت الهيئة أيضا بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية في المنطقة الشرقية لقاء توعويا بهدف التعريف بمهام واختصاصات الهيئة وبيان أهمية حماية النزاهة.

يذكر أن هيئة الرقابة أوقفت 41 شخصا بتهم فساد مالي وإداري، منهم من أطلق سراحه بكفالة ضامنة، خلال شوال الماضي، فيما تم التحقيق مع 161 شخصا في 4 وزارات، هي الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.