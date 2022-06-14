الخارجية الأمريكية: دور السعودية كان حاسما في تحقيق الهدنة باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم، أن دور المملكة كان حاسما في تحقيق الهدنة باليمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال فى بيان سابق، إن إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة 60 يومًا يعد خطوة مهمة أخرى نحو السلام تجلب مزيدًا من الراحة لملايين اليمنيين.

وأكد على أهمية تواصل الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها بموجب الهدنة والعمل معًا لتحسين حياة اليمنيين، بما في ذلك فتح الطرق على الفور إلى مدينة تعز، حيث يعانى مئات الآلاف من اليمنيين لفترة طويلة جدًا.

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وشدد على استمرار التزام الولايات المتحدة بحل شامل ودائم للصراع على نحو يخفف من معاناة اليمنيين ويمكّنهم من تحديد مستقبل بلادهم دون تدخل أجنبي.