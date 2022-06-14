محمد بن مسعود - الدمام - “سبب صادم يأتيه فور وقوفه للصلاة” .. شاهد : قصة إمام مسجد امتنع عن إمامة المصلين لـ 3 رمضانات متتالية
روى الدكتور أسامة النعيمي ، استشاري أول الطب النفسي، قصة إمام مسجد لم يستطع إمامة المصلين لـ 3 رمضانات متتالية بعد رؤيته صورا “غير لائقة”.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “الراصد” : أحد المراجعين عندي كان يؤم المصلين وحين يقف في الصلاة يرى صورة غير لائقة مثل امرأة بدون ملابس أو هو يفعل شيء وهكذا.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً :
وتابع: وصل هذا الشخص إلى مرحلة من التوتر لا يستطيع معها إمامة الناس في الصلاة كما أنه لا يستطيع أن يخبر الناس بأنه يرى صور في مخيلته ولذا يمتنع عن الصلاة بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "سبب صادم يأتيه فور وقوفه للصلاة" .. شاهد : قصة إمام مسجد امتنع عن إمامة المصلين لـ 3 رمضانات متتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.