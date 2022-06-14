محمد بن مسعود - الدمام - “سبب صادم يأتيه فور وقوفه للصلاة” .. شاهد : قصة إمام مسجد امتنع عن إمامة المصلين لـ 3 رمضانات متتالية

روى الدكتور أسامة النعيمي ، استشاري أول الطب النفسي، قصة إمام مسجد لم يستطع إمامة المصلين لـ 3 رمضانات متتالية بعد رؤيته صورا “غير لائقة”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الراصد” : أحد المراجعين عندي كان يؤم المصلين وحين يقف في الصلاة يرى صورة غير لائقة مثل امرأة بدون ملابس أو هو يفعل شيء وهكذا.

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وتابع: وصل هذا الشخص إلى مرحلة من التوتر لا يستطيع معها إمامة الناس في الصلاة كما أنه لا يستطيع أن يخبر الناس بأنه يرى صور في مخيلته ولذا يمتنع عن الصلاة بهم.