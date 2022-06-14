محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي في 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي في 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر في 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا)، وذلك على النحو الوارد في القرار
وتوجه المجلس للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة
موافقات
ترتيبات المكتبين الاستراتيجيين لتطوير منطقتي جازان والجوف
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
أخبار قد تهمك
الترتيبات التنظيمية لحوافز المشروعات الاستثمارية
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل أنظمة مكافآت ومعاشات المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.