تعديل أنظمة مكافآت ومعاشات المتقاعدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي في 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي في 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر في 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا)، وذلك على النحو الوارد في القرار

وتوجه المجلس للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة

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