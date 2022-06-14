محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق .. “عروس” تفاجيء عريسها بشرط غريب أمام الحاضرين قبل أن يتم عقد القران وتثير الجدل على مواقع “السوشيال ميديا” ؟!

في واقعة غريبة وتحدث لأول مرة تم توثيق مقطع من الفيديوهات لعروص مصرية توضح شروطها على زوجها المقبل من أجل أن تعقد قرانها عليه، والذي أعرب الحاضرين عن دهشتهم الشديدة من هذا الشرط، ولقد أشترطت على زوجها أن يقوم بالإحسان إلي والديها وبشكل خاص والدتها واعتبرت أن هذا شرط أساسي من شروط أتمام عقد الزواج، ولذلك زاد البحث من قبل الكثيرون حول تفاصيل هذا الخبر الذي سوف نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم.

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فيديو العروس

وظهرت في الفيديو العروس المصرية وهي تقوم بالزام العريس بأن يقوم بالإحسان إلي والدتها وذلك أمام كافة الحاضرين قبل أن يتم عقد قرانها وأعقبت على هذا الشرط قائلة ” أمي ثم أمي ثم أمي ” لافتة قائلة” أنها لن تترك بيت أهلها بالساهل”، وهذا ما أثير الجدل من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا على الفور مع هذا المقطع من الفيديو على مواقع السوشيال ميديا، وجاءت أراء الجميع مختلفة حول هذا الامر.

أراء رواد مواقع السوشيال ميديا

ولقد جاءت أراء رواد مواقع السوشيال ميديا ما بين الموافقين وما بين المعترضين فهناك من رأي أن العروس تقوم بتعنيف زوجها بطريقة غير لائقة أمام الحاضرين، والبعض الاخر أعتبر أن ما قامت باشتراطة لاتمام عقد قرانها يدل على حبها الشديد لوالديها، ولكنها اثارت الجدل في خلال تلك الساعات الماضية بالشارع المصري بعد أن جاءت بهذا الفيديو وهي تملي على زوجها شروطها قبل أن يتم عقد القران.

كلام العروس لعريسها

ولقد أوضحت العروسة في ذلك الفيديو قائلة” أنها واثقة في ربنا وفي زوجها بأنه سوف يكون خير الزوج والسند والصاحب، وأعلنت أنها لن تندم في يوم على اختياره كزوج لها، واكدت على أعتباره من أعظم وأهم وأفضل انتصاراتها في الحياة، ولكنها أضافت أنها تريد أن تطلب منه طلب وهو أنها زي ما هشيل أهل في عيني هتشيل أهلي في عينك والصغير في عيلتي قبل الكبير ومع احترامي لكل أهلي أمي ثم أمي ثم أمي” وهذا ما جاء بنص الفيديو والذي اثار الجدل بين كافة المصريين على مواقع السوشيال ميديا.