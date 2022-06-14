اعتقال ملكة جمال روسيا لحيازتها مواد مخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتقلت الشرطة الروسية كريستينا دوخينا، ملكة جمال روسيا لعام 2020، بعد أن ضُبط في حوزتها أكثر من نصف كيلوغرام من الميفيدرون، وهي مادة من المواد الاصطناعية، عبارة عن عقار منبّه من فصيلة المنشطات والكاثينون المخدرة.
واحتجزت كريستينا دوكينا (34 عامًا)، بالقرب من شقتها في منطقة ناطحات السحاب بمدينة موسكو.
وبحسب سلطات إنفاذ القانون الروسية، فإن ملكة الجمال الروسية وعارضة الأزياء ستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا.
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