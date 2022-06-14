الروس يتهافتون على خليفة «ماكدونالدز»

محمد بن مسعود - الدمام - شهد مطعم الوجبات السريعة «لذيذ ونقطة»، خليفة «ماكدونالدز» في روسيا، إقبالاً كبيرًا لدى افتتاح أول فرع له في العاصمة موسكو.

«لذيذ ونقطة» تخلُف شبكة «ماكدونالدز» وتبدأ بفتح مطاعمها في موسكو وضواحيها، وتم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق «بوشكينسكايا» في وسط موسكو، الأحد، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عدد المطاعم إلى نحو 200. حيث تخطط إدارة سلسلة المطاعم السريعة «لذيذ ونقطة» لافتتاح ما بين 50 و100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة.

وفي وقت سابق، قال أوليغ بارويف، المدير العام لشبكة مطاعم الوجبات السريعة «لذيذ ونقطة» التي ستحل محل مطاعم «ماكدونالدز» إن 50 مطعمًا فتحت أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها الإثنين الماضي.