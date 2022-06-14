آل الشيخ يقف على جاهزية مساجد المشاعر والمواقيت

وأضاف أن ما تحقق لبلادنا من نجاحات في التصدي لكورونا تمثّلت في صدور قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية رغم استمرارها عالميًا.
وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد الدور المميز، والتاريخي الذي يُسطّر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد اللذينِ ضَربا أروع الأمثلة في المحافظة على صحة المواطن، والمقيم.
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