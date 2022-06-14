آل الشيخ يقف على جاهزية مساجد المشاعر والمواقيت

يتفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الأربعاء، جاهزية مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت لموسم حج 1443 وسيدشن مقر الوزارة الجديد بمكة المكرمة، وأكد الوزير أن رفع الإجراءات الاحترازية للجائحة في المملكة رغم استمرارها عالميًا يسطّر أروع الأمثلة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في المحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأضاف أن ما تحقق لبلادنا من نجاحات في التصدي لكورونا تمثّلت في صدور قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية رغم استمرارها عالميًا.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد الدور المميز، والتاريخي الذي يُسطّر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد اللذينِ ضَربا أروع الأمثلة في المحافظة على صحة المواطن، والمقيم.