صدور 11 حكما ضد متهمين في قضايا فساد

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عن مباشرة الهيئة لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، فقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم، وكانت أبرزها على النحو الآتي:

الحكم الأول

حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة (7) سنوات و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها ( 500,000 ) خمسمئة ألف ريال، وإدانة (6) مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و (6) أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال لكل متهم.

الحكم الثاني

حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق" بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.

الحكم الثالث

حكم ابتدائي بإدانة ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطيّ صف من وزارة الدفاع وموظف بالمرتبة السادسة يعملون سابقاً بإحدى الملحقيات العسكرية خارج المملكة بجريمة التزوير،

واستعمال المحررات المزورة، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، والتفريط بالمال العام، ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال لكل متهم.

الحكم الرابع

حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي ومعاقبته بالسجن لمدة (4) سنوات و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال، وإدانة قاضٍ آخر بذات المحكمة بجريمة الرشوة "قبول وساطة المتهم الأول" والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال.

الحكم الخامس

حكم ابتدائي بإدانة رئيس سابق لبلدية إحدى المحافظات بالمرتبة الثانية عشر بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي، وذلك من خلال نقله لمعدات وآليات تعود ملكيتها للبلدية أثناء

عمله رئيساً لها، والاستفادة منها شخصياً في مزرعته الواقعة خارج حدود المحافظة، ومعاقبته بالسجن لمدة (8) أشهر.

الحكم السادس

حكم استئناف بإدانة مدير الشؤون الصحية بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، ومعاقبته بالسجن لمدة (10) أشهر، وإدانة موظف بذات الشؤون الصحية بجريمة الاشتراك باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، ومعاقبته بالسجن لمدة (6) أشهر، وإدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية بجريمة الاشتراك باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وشهر.

الحكم السابع

حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي ومعاقبته بالسجن لمدة (4) سنوات و(4) أشهر.

الحكم الثامن

حكم ابتدائي بإدانة ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق بجريمة الرشوة، وإدخال ممنوعات للسجن، ومعاقبته بالسجن لمدة (4) سنوات، وغرامة مالية قدرها (60.000) ستين ألف ريال، وإدانة ضابطي صف يعملان بذات الإدارة بجريمة الرشوة، ومعاقبتهما بالسجن لمدة (3) سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال لكل متهم.

الحكم التاسع

حكم ابتدائي بإدانة سفير سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة (5) سنوات.

الحكم العاشر

حكم ابتدائي بإدانة عضو نيابة سابق بجريمة الرشوة "مرتشي" ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال.

الحكم الحادي عشر

حكم ابتدائي بإدانة (24) مواطناً ومواطنة بجريمة الرشوة (راشي – مرتشي - وسيط) والتزوير لقيامهم بتعديل حالاتهم الصحية لمحصن بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية يتراوح قدرها من (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال لكل متهم.