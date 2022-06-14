شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية وإعمار اليمن» يدشن 4 مشروعات أمنية في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 4 مشروعات أمنية في محافظة سقطرى، التي تأتي ضمن مشاريع دعم قطاع بناء القدرات الحكومية اليمنية؛ رفعاً لكفاءة المؤسسات الحكومية في محافظة سقطرى ومختلف المحافظات اليمنية، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمع اليمني, بحضور وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة سقطرى المهندس طارق الزايدي، وعدد من مديري عموم المحافظة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وتضمّنت المراكز الأربعة: مشروع إنشاء مركز شرطة قلنسية الذي يستفيد منه 18،580، ومشروع إنشاء مركز شرطة مومي ويستفيد منه 17،980، ومشروع إنشاء مركز النجدة ليستفيد منه 18،580، ومشروع إنشاء مركز جوه ويفيد 17.998.

وثمّن وكيل المحافظة السقطري الدور التنموي للمملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدعم المستمر والمتواصل من خلال إنشاء المشاريع التنموية والخدمية لأهالي المحافظة، منها: مشاريع تعزيز القدرات الحكومية اليمنية والمشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، معبراً عن سعادته بتدشين المراكز الأمنية التي سيكون لها دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية للمرافق الحكومية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وكذلك في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن (207) مشاريع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.