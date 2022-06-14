شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى تخريج أول دفعة سعودية في فنون الطهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 18 طالبا وطالبة نالوا الدبلوم العالمي في «زادك»

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، حفل تخريج طلاب وطالبات الدفعة الأولى للأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك) بمقر غرفة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء. وسلم سموه الخريجين من حاملي الدبلوم السعودي لفن الطهي شهادات التخرج والمعتمدة من الأكاديمية السويسرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والذي يؤهلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية.

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" رانية معلا ، أن رعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية لهذه الاحتفالية شرف للأكاديمية وطلابها .

وقالت : هذه الاحتفالية حولت الحلم إلى حقيقة بعد مرور عامين هما الأصعب على البشرية جمعاء ، حيث بدأت الأكاديمية بتنفيذ أولى خطوات هذا الحلم في ظل تفشي جائحة كورونا وإغلاق كافة الأماكن لتصبح الأعمال تمارس من المنازل وتتحول الدراسة عن بعد لطلاب الأكاديمية الذين كانوا على مستوى المسئولية فاقبلوا على الدارسة بإرادة لا تعرف المستحيل حتى اكملوها بنجاح وتفوق .

وأضافت رانيه معلا " أتذكر أن أكاديمية زادك وعدت سموكم يوم التدشين قبل عامين بأن تكون منصة لتعليم أبنائنا وبناتنا بمعايير عالمية، وفتح مستقبل واعد لهم، لتصبح الشرقية منبع لتخريج الطهاة السعوديين المبدعين ، كان هذا الوعد التزاما نتذكره كلما ضاقت بنا السبل، واليوم والحمد لله "ازدك" أكاديمية سعودية متميزة تدرب أبنائنا وبناتنا من مختلف مناطق المملكة

وتحتفل اليوم بتخريج 18 طاهي وطاهية من حاملي الدبلوم السعودية السويسرية " .

وأضافت رانيه معلا " نحن محظوظون بقيادتنا الحكيمة ورؤية 2030 الطموحة التي رفعت سقف التطلعات لدينا ومن الأهداف الملهمة لي شخصيا طموح الوطن في استقطاب 100 مليون سائح في 2030 وإبراز جوهر الضيافة في المجتمع السعودي المعروف بالجود والكرم ، فنحن في زادك ملتزمون بتقديم الطهاة المحترفين ورواد الضيافة للسوق السعودية خلال الأعوام المقبلة وتوطين قطاع الأغذية المنتجة محلًيا وبأيدي سعودية لنحفظ هوية الطبق السعودي، وننقلها بجودة ومواصفات عالية لشعوب العالم، حيث يعتبر معظم الطلاب الخريجين التحقوا بسوق العمل فيما يتم حاليا تدريب 42 طالبا وطالبة من الدفعات التالية ، حيث سيلتحق بهم قريبا 10 طلاب آخرين كمنحة دراسية من مشروع نيوم ، كما حظينا بثقة سلطنة عمان لندرب لديهم 25 طالبا وطالبة .

وأشارت رانيه معلا إلى الظروف والتحديات الصعبة التي واجهت تأسيس الأكاديمية ، حيث كانت الإرادة أكبر بعد أن وجدنا من آمن بالفكرة ودعمها منذ اللحظة الأولى وهو أمير المنطقة الشرقية الذي يعلم حاجة المنطقة الملحة لهذا النشاط ، معربة عن شكرها وتقديرها لسموه الرئيس الفخري للأكاديمية على دعمه لكافة أنشطتها ومبادراتها ، والشكر موصول للأعضاء المؤسسين أعضاء مجلس الإدارة الذين ساندوا هذا المشروع غير الربحي وللأكاديمية السويسرية لفن الطهي شريك التعليم ولكل الداعمين من أصحاب الأيادي البيضاء .

يذكر أن أكاديمية زادك تعد أكاديمية وقفية غير ربحية تهدف لنقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية ، إضافة لتدريب الطلاب والطالبات أصحاب الموهبة وتمكينهم بقطاع الأغذية ليصبحوا طهاة محترفين ، سعيا لتوطين مهنة الطاهي بمعايير عالمية وتأكيد الدور الذي تقدمه الأكاديمية علميا وثقافيا واجتماعيا لخدمة الفرد والمجتمع .