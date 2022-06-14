جهاد العبيد: «العلاقة بين المملكة وأمريكا تاريخية وهناك صفحة جديدة ستبدأ»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال الكاتب، والمحلل السياسي “جهاد العبيد”، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تاريخية، وتمثل شراكة استراتيجية، والصحيح أن الخلافات الماضية تعتبر طارئة في سجل هذه العلاقة .

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هناك صفحة جديدة ستبدأ، متابعا: “نتطلع أن تعود المياه إلى مجاريها، والعمل سوياً لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة والعالم” .

وشدد جهاد العبيد، على أن العلاقة الودية بين السعودية والولايات المتحدة حكومات وشعوب كانت دائماً حاضرة، ورغم الفتور الذي أحدثته الإدارة الحالية في بداية ولايتها إلا باب العودة كان دائماً مشرعاً وكبيراً لما تتميز به هذه العلاقة على مر السنين .

وأردف: “اليوم يعود الصديق مرحباً به، وهذا هو ديدن الأصدقاء”، مشيرا إلى أن دور الولايات المتحدة العالمي وتأثيرها والتقاء المصالح معها ليس بجديد، فالعلاقة الاستراتيجية لـ80 عاماً وليست عابرة أو بمحض صدفة .

وبين أن المسار الطبيعي في طريقه للعودة، وترميم العلاقات هو الأمر المتوقع مهما زادت الخلافات، فالبلدان يعيان أهمية بعضهما البعض، و”لطالما كانت المملكة العربية السعودية شريك موثوق ملتزم، وزيارة الرئيس بايدن هي جزء من تأكيد على ثقل المملكة ودورها الفعال لعقود من الزمن”.

أخبار قد تهمك

واختتم، مؤكدًا أن إعادة ترتيب الأوراق وتسوية ما شاب العلاقة هي خطوة مرحب بها على كافة المستويات، ونأمل أن تكون انطلاقة لشراكة أقوى وأكثر موثوقية .