بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية «للكبار» تنطلق غداً بمشاركة 4 أندية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تنطلق غداً، منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار بنسختها الثالثة، بمشاركة أندية [النور – الخليج – الصفا – الثقبة]، وتقام منافسات البطولة على شاطئ الرملة البيضاء بالقطيف.

وسيشهد أول أيام البطولة إقامة مواجهتين، إذ يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة 7:15 مساءً فريقا النور والثقبة، ويلعب في الأخرى الخليج مع الصفا في تمام الساعة 8:00 مساءً.

وعلى مستوى السجل الذهبي للبطولة فقد سجّل فريق مضر اسمه كأول بطل في النسخة الأولى التي أقيمت الموسم الرياضي 2017-2018، ثم حقق فريق النور لقب البطولة في نسختها الثانية بالموسم الرياضي 2018-2019م.

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