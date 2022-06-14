رسميًا.. “صالات النصر” تتأهل للدور الممتاز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تأهل فريق كرة قدم الصالات بنادي النصر، اليوم (الثلاثاء) إلى النسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز. وتُعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق كرة القدم للصالات بنادي النصر لينجح خلالها في الصعود للدوري الممتاز.

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