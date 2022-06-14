القبض على شخص تورط بتزييف تصاريح الحج في الرياض “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكنت إدارة البحث والتحري بشرطة منطقة الرياض من القبض على شخص تورط في بيع تصاريح حج مزيفة لحج 1443هـ مقابل مبالغ مالية. وأوضحت شرطة المنطقة اليوم (الثلاثاء) أن المتهم من الجنسية اليمنية ومن مخالفي نظام الإقامة. وأشارت إلى أنه جرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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