محافظ المندق بمنطقة الباحة يطلق حملتي “اعتزاز” و “حقُّ الله”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

أطلق سعادة محافظ المندق الأستاذ قاسم بن سعيد آل محسن حملتي (اعتزاز) و (حقُّ الله) التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، وذلك خلال زيارته لمقر الهيئة.

وأشاد سعادته بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفعيل الحملات الوقائية والتوعوية في المجتمع.

وقد استمع سعادته لشرحٍ مفصّل من رئيس هيئة محافظة المندق الشيخ عبدالعزيز بن علي الزهراني تناول مضامين الحملتين وأهدافهما في تعزيز العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية والانتماء والاعتزاز بمنجزات الوطن وقيمه ومقدراته، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، ‏مستهدفة بذلك جميع شرائح المجتمع، عبر الوسائل التوعوية الحديثة والمتنوعة والمواد التقنية المقروءة والمرئية والمسموعة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملات بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وبدعم وتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند – حفظه الله- ضمن دور الرئاسة العامة واختصاصاتها التوعوية والوقائية.