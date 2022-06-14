تريند مايكرو تطلق المنصة السيبرانية الأقوى والأشمل لتعزيز الرحلات الرقمية للمؤسسات في المملكة والمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬تريند‭ ‬مايكرو‭ ‬إنكوربوريتد،‭ ‬الشركة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬طوكيو‭ ‬وبورصة‭ ‬تورنتو‭ ‬تحت‭ ‬الرمز‭ ‬،‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬Trend Micro One‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬سيبرانية‭ ‬موحدة‭ ‬تشمل‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬التقنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬كمنظومة‭ ‬واحدة‭ ‬لتمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬وخفض‭ ‬مخاطرها‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬تواجه‭ ‬مخاطر‭ ‬إلكترونية‭ ‬متنامية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الأمنية‭ ‬مُثقلة‭ ‬بأعباء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتكامل‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬ولذلك‭ ‬جاءت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬Trend Micro One‮»‬‭ ‬لتوفر‭ ‬تقييم‭ ‬للوضع‭ ‬الأمني‭ ‬وتحليل‭ ‬شامل‭ ‬للمخاطر‭ ‬المحيطة‭ ‬بالنقاط‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬الشركات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬التهديدات‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬خطرها‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬معتز‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬الإداري‭ ‬لتريند‭ ‬مايكرو‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬‮«‬مَرّت‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأحجام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وكافة‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬بنقلة‭ ‬نوعية‭ ‬بسبب‭ ‬عمليات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬النقلة‭ ‬شكلت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفوفة‭ ‬بالتهديدات‭ ‬المُعَقَّدَة‭ ‬التي‭ ‬يصعُب‭ ‬اكتشافها،‭ ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الانتقال‭ ‬المتواصلة‭ ‬إلى‭ ‬السحابة‭ ‬الرقمية‭ ‬والعمليات‭ ‬السحابية‭ ‬الهجينة‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬هجمات‭ ‬مجرمي‭ ‬الانترنت،‭ ‬ولكننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬Trend Micro One‭ ‬هي‭ ‬الدرع‭ ‬المثالي‭ ‬لمواجهتها‭. ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬للحلول‭ ‬السيبرانية،‭ ‬وتجمع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬التغطية‭ ‬الأمنية‭ ‬والتقييم‭ ‬للمخاطر،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬وضعها‭ ‬الأمني‭ ‬وتسريع‭ ‬رحلتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬والقيام‭ ‬بأعمالها‭ ‬التجارية‭ ‬والازدهار‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‮»‬‭.‬

وتعكس‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬المنطقة‭ ‬مدى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سيبرانية‭ ‬متطورة‭ ‬لحماية‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬واستقرار‭ ‬المؤسسات،‭ ‬فَوفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬تريند‭ ‬مايكرو‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬نجحت‭ ‬الحلول‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬تريند‭ ‬مايكرو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬وإيقاف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬436‭ ‬مليون‭ (‬436,085,099‭) ‬تهديد‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وإيقاف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليون‭ (‬80,191,815‭) ‬هجمة‭ ‬باستخدام‭ ‬الروابط‭ ‬الضارة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬نجحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬وحجب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭.‬5‭ ‬مليون‭ (‬20,572,364‭) ‬هجمة‭ ‬عبر‭ ‬البرمجيات‭ ‬الخبيثة‭. ‬كما‭ ‬تمكنت‭ ‬حلول‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬المنزل‭ ‬الذكي‭ – ‬Smart Home Network‮»‬‭ ‬من‭ ‬تريند‭ ‬مايكرو‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬البيئات‭ ‬الهجينة‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬والشبكات‭ ‬عبر‭ ‬إيقاف‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مليون‭ (‬17,976,951‭) ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الواردة‭ ‬والصادرة‭ ‬في‭ ‬الشبكات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬33‭.‬5‭ ‬مليون‭ (‬33,524,876‭) ‬حادثة‭ ‬سيبرانية‭ ‬تستهدف‭ ‬شبكات‭ ‬المنازل‭ ‬الذكية‭.‬

وكمنصة‭ ‬موحدة،‭ ‬توفر‭ ‬Trend Micro One‭ ‬قدرات‭ ‬قوية‭ ‬لتقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الشركاء‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬ميزاتها‭ ‬وجعلها‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

وتعمل‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬النقاط‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬مجرمي‭ ‬الانترنت‭ ‬عبر‭ ‬تعيين‭ ‬ومراقبة‭ ‬وتحديد‭ ‬خصائص‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬بيئاتهم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬فهم‭ ‬وتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬والثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وتشكيل‭ ‬الضوابط‭ ‬الأمنية،‭ ‬وتحديد‭ ‬أنواع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الخطرة‭. ‬كذلك‭ ‬تسعى‭ ‬Trend Micro One‭ ‬للتخفيف‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬عبر‭ ‬ضمان‭ ‬الضوابط‭ ‬الوقائية‭ ‬الصحيحة‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬ومعالجة‭ ‬الهجمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمنية‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭.‬