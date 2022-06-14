40 برنامجا تدريبيا لأكثر من 800 موظف في الأجهزة العامة

وأوضح مدير إدارة التدريب والتطوير في مركز أداء عبدالعزيز الشايع أن البرامج التدريبية تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات إدارة الإستراتيجية و قياس تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق نماذج ومنھجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتھا وفاعليتھا.
وبين أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يقدم نوعين من برامج التدريب، الأول: التدريب الحضوري والافتراضي، ويهدف إلى بناء القدرات الداخلية للأجهزة العامة، والثاني: التدريب الإلكتروني، ويهدف إلى نشر ثقافة الأداء في المنظومة الحكومية.
ويأتي تنفيذ مركز "أداء" لبرامجه التدريبية انطلاقاً من المهام المنوطة به من نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة العامة وتعزيز قدراتها في هذا المجال؛ تكاملاً مع ما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء.
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