ثمة.. معرض تشكيلي في جامعة نورة

فرص العمل
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أعمال خريجات برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وإتاحة فضاء للتفاعل والتواصل بين خريجات البرنامج وطالبات الجامعة، و اتاحة فرصة لسوق العمل.
أهداف المعرض
ويستعرض "ثمة" 36 طالبة تعكس حلول لقضايا بيئية أو اجتماعية أو ثقافية، تلامس مجتمعنا بأسلوب تصميمي عن طريق التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.
ويشار أنّ المعرض يستمر باستقبال زواره من الطالبات الخريجات وأرباب سوق العمل، والمهتمين في مجال التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، لغاية يوم الأربعاء 15 يونيو 2022،
توفير البيئة المناسبة
يأتي المعرض من اهتمام كلية التصاميم والفنون بتوفير البيئة التعليمية والبحثية المحفزة للتميّز والإبداع، وتلبيةً اائحتياجات لسوق العمل، وتحقيقًا لتنمية مستدامة مُستلهمة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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