تعديل نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

النجاح في مواجهة كورونا

وفي بداية الجلسة توجه مجلس الوزراء، للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية، على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، في ضوء التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول، لتقوية أواصر الصداقة والتعاون؛ بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، ويدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

دعم أفغانستان

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس عدّ تقديم المملكة منحة بقيمة ( 30 مليون دولار) لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بأنه استمرار لما قدمته للشعب الأفغاني الشقيق في الفترة الأخيرة من جسور إغاثية، ودعمها خلال العقود الماضية عدداً من المشروعات التنموية في أفغانستان بتكلفة تتجاوز (مليار ريال).

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال الربط الكهربائي.

- التباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البريد بين المملكة ومصر.

- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال القانوني.

- الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة واليونان في مجال النقل البحري.

- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

- الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز المعنية بتنظيم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية.

- تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

- الموافقة على لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.

- تجديد عضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، وتعيين الدكتور/ صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط، في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

التعيينات والترقيات

ــ تعيين نواف بن نايف بن الفرم على وظيفة (أمير الفوج الثاني والعشرين) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

ــ تعيين محمد بن فيصل بن شريم المري على وظيفة (أمير الفوج الأربعين) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية أحمد بن محمد السديري إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية زهير بن أحمد الجار الله إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية محمد بن سعد بن عبدالرحمن السريع إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ــ ترقية عبدالله بن حسن الأسمري إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.