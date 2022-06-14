محمد بن مسعود - الدمام - استدعت وزارة التجارة والاستثمار 25 مركبة ، من شركة فورد من طراز ” Mustang” 2019- 2020. وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن سبب الاستدعاء وجود خلل في مستشعر ناقل الحركة قد يؤدي إلى عمل الكاميرا الخلفية والمصابيح العكسية في أوضاع القيادة غير المخصصة لها أو توقفها عن العمل مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر لخطر وقوع حوادث.. “التجارة” تستدعي 25 مركبة فورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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