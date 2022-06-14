امرأة تنجب 3 توائم ذكور في مستشفى فلسطين بصنعاء

نجح كادر طبي في مستشفى فلسطين بأمانة العاصمة اليوم في اجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية، انجبت ثلاثة توائم ذكور.
وأوضحت مديرة مستشفى فلسطين الدكتورة ندى الوجمان، أن حالة التوائم مستقرة، حيث تم وضعهم في الحضانة تحت إشراف وعناية كبيرة من قِبل الكادر الطبي.
فيما اكدت أخصائية النساء في قسم الولادة، الدكتورة سبأ مفرح، أن حالة الأم هي الاخرى مستقرة ، مشيرة إلى وضعها الحرج قبل العملية بسبب تقدم الحبل السري وخروج الماء.
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