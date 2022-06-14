وزير التربية يفتتح مركز التطوير المهني بإعدادية أم كلثوم للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن‭ ‬جولاته‭ ‬الصباحية،‭ ‬افتتح‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مركز‭ ‬الدعم‭ ‬للتطوير‭ ‬المهني‭ ‬التعليمي‭ ‬بمدرسة‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬والذي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتخصيص‭ ‬مراكز‭ ‬لتوطين‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المدرسي‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بجهود‭ ‬المدرسة‭ ‬بقيادة‭ ‬مديرتها‭ ‬الأستاذة‭ ‬نجاة‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬التدريبي،‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬المنصرم‭ ‬2021‭/‬2022،‭ ‬تنفيذ‭ ‬115‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية،‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬1500‭ ‬معلم‭ ‬ومعلمة،‭ ‬و2600‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬و700‭ ‬ولي‭ ‬أمر،‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭ ‬وخارجها‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬المتعاونة،‭ ‬والذي‭ ‬تغطي‭ ‬ورشه‭ ‬جوانب‭ ‬متنوعة‭ ‬متصلة‭ ‬بأداء‭ ‬المعلمين،‭ ‬مثل‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم‭ ‬الحديثة،‭ ‬ودمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬الدراسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنمية‭ ‬مواهب‭ ‬وإبداعات‭ ‬الطلبة،‭ ‬وتوعية‭ ‬ودعم‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬الوزارة‭ ‬لتعميم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬بالمدارس‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بجانب‭ ‬التمهين‭ ‬المستمر‭ ‬المواكب‭ ‬للمستجدات‭ ‬والملبي‭ ‬لاحتياجات‭ ‬كافة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬ينهض‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬ويلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬المشروعات‭ ‬التطويرية،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لكادر‭ ‬المعلمين،‭ ‬الذي‭ ‬يرسم‭ ‬لشاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬مساراً‭ ‬مهنياً‭ ‬واضحاً‭ ‬منذ‭ ‬تعيينهم،‭ ‬ويربط‭ ‬الترقي‭ ‬بالتمهين‭ ‬والتدريب‭ ‬المستمر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭.‬

ثم‭ ‬استمع‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬انطباعات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬معلمات‭ ‬المدرسة‭ ‬وطالباتها‭ ‬المستفيدات‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬واللاتي‭ ‬أكدن‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬أدائهن‭ ‬وقدراتهن،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهن‭ ‬الأستاذة‭ ‬انتصار‭ ‬عبدالأمير‭ ‬صالح،‭ ‬منسقة‭ ‬قسم‭ ‬الرياضيات،‭ ‬والتي‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الطالبات‭ ‬المتميزات‭ ‬في‭ ‬التعداد‭ ‬الصيني‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تأهيلهن‭ ‬لتقديم‭ ‬ورش‭ ‬لطلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مدارس،‭ ‬أما‭ ‬الطالبة‭ ‬شهد‭ ‬سلمان،‭ ‬فقد‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬استفادتها‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬موهبتها‭ ‬وهي‭ ‬الإعلام،‭ ‬ضمن‭ ‬الورش‭ ‬المخصصة‭ ‬للمواهب‭ ‬الطلابية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬الأستاذ‭ ‬سامي‭ ‬العمادي‭ ‬رئيس‭ ‬المنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬ثمار‭ ‬اللقاءات‭ ‬المستمرة‭ ‬المنفذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فرق‭ ‬الدعم‭ ‬ورؤساء‭ ‬المدارس،‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬مراكز‭ ‬توطين‭ ‬التدريب،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬لتشغيلها‭ ‬بكل‭ ‬مدرسة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬الداخلية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‭ ‬بأخرى‭ ‬خارجية‭ ‬بحسب‭ ‬الحاجة‭.‬