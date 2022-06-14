محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر إن المهرجان الثالث لأجنحة إدارة الوقت مُبهر. وأضاف في لقاء مع “الإخبارية “، أنه تفاجئ بما راه داخل المهرجان من تدريب النزلاء، اللذين قدموا عروض مميزة للزوار. وأكد أن النصر أكبر جماهيرية في المملكة، والدليل تواجدهم في كل مكان بالمملكة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر مسلي آل معمر: النصر أكبر جماهيرية في المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.