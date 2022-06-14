سعر “برنت” يرتفع في التعاملات الآجلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ارتفع سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.74 %. وتداول برميل برنت لعقود يوليو 2022م عند 123.17 دولار أمريكي، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.62 %، ليصل إلى 121.68 دولار أمريكي للبرميل في عقود الشهر المقبل.

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