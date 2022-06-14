بسبب موسم الحج.. ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في مصر إلى 5 جنيهات

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم (الثلاثاء) مستويات قياسية، ليصل السعر إلى 5 جنيهات في تعاملات البنوك المصرية، مع اقتراب موسم الحج.
وكشف عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في مصر علي الحريري، أن سعر الريال ارتفع مثله مثل باقي العملات الأخرى، تأثراً بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، مؤكداً أن سعر الريال في البنك المركزي منذ منتصف مارس وصل إلى مستويات 4.17 جنيه للشراء، ليصل اليوم إلى مستويات 4.97 جنيه للشراء.
وأكد أن ارتفاعات أسعار العملات الأجنبية تشهدها البنوك المصرية خلال تعاملات الأيام الماضية، ما دفع أسعار جميع العملات للارتفاع بينها الريال السعودي الذي وصل إلى مستويات 5 جنيهات في متوسط بيع البنوك.
وأشار الحريري إلى أن البنوك ومكاتب الصرافة لديها كميات كبيرة من الريال السعودي، مؤكدا أنه سيتم توفير كافة حاجات الحجاج منه قبل سفرهم إلى السعودية، موضحاً أن الإقبال على شرائه مازال ضعيفا حتى الآن حيث لم يبدأ موسم الحج، متوقعاً الإقبال الشديد على شراء الريال خلال الأيام القادمة.
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