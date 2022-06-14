شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يدشن 4 مشروعات أمنية في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 4 مشروعات أمنية في محافظة سقطرى، والتي تأتي ضمن مشاريع دعم قطاع بناء القدرات الحكومية اليمنية؛ رفعاً لكفاءة المؤسسات الحكومية في محافظة سقطرى ومختلف المحافظات اليمنية، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمع اليمني.

حضر التدشين كل من وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة سقطرى المهندس طارق الزايدي، وعدداً من مدراء عموم المحافظة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وتضمّنت المراكز الأربعة: مشروع إنشاء مركز شرطة قلنسية والذي يستفيد منه 18،580 مستفيد، ومشروع إنشاء مركز شرطة مومي والذي يستفيد منه 17،980 مستفيد، ومشروع إنشاء مركز النجدة ليستفيد منه 18،580 مستفيد، ومشروع إنشاء مركز جوه والذي يستفيد منه 17.998 مستفيد.

وخلال التدشين ثمّن وكيل المحافظة السقطري الدور التنموية للمملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدعم المستمر والمتواصل من خلال إنشاء المشاريع التنموية والخدمية لأهالي المحافظة، منها: مشاريع تعزيز القدرات الحكومية اليمنية وكذلك المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، معبراً عن سعادته بتدشين المراكز الأمنية والتي سيكون لها دور كبير في تعزيز الأمن والإستقرار في المحافظة.

وتسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية للمرافق الحكومية، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وكذلك في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.