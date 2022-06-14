دولة آسيوية تعلن تقليص أيام العمل لـ4 بسبب أزمة في الوقود

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة السريلانكية، الثلاثاء، اعتماد أربعة أيام عمل في الأسبوع للعاملين بالقطاع العام؛ لمساعدتهم على التكيف مع نقص الوقود، وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية؛ في حين تُواجه الحكومة أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وتضررت سريلانكا، التي يعمل نحو مليون موظف بقطاعها العام، جراء نقص حاد في العملة الصعبة، تركها غير قادرة على توفير واردات أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.

ويقف الكثير من سكان هذا البلد، البالغ عددهم 22 مليون نسمة في طوابير طويلة لساعات أمام محطات التزود بالوقود، ويشهدون انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ شهور.

وحذّرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أزمة إنسانية وشيكة، معلنة عزمها تقديم 47 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص مُعَرضين للخطر.

ودفع تراجع قيمة العملة وزيادة أسعار السلع العالمية أسعار المواد الغذائية للارتفاع بنسبة 57% في أبريل.